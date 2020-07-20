Шёл по путям и не реагировал на сигналы. На участке железной дороги в Ковровском районе погиб мужчина. Портал «Город Ковров» со ссылкой на очевидцев сообщает, что погибший двигался вдоль
<a href="https://33live.ru/novosti/20-07-2020-v-kovrovskom-rajone-muzhchina-pogib-na-zheleznoj-doroge.html" target="_blank">В Ковровском районе мужчина погиб на железной дороге</a> - Шёл по путям и не реагировал на сигналы. На участке железной дороги в Ковровском районе погиб мужчина. Портал «Город Ковров» со ссылкой на очевидцев сообщает, что погибший двигался вдоль
[url=https://33live.ru/novosti/20-07-2020-v-kovrovskom-rajone-muzhchina-pogib-na-zheleznoj-doroge.html]В Ковровском районе мужчина погиб на железной дороге[/url] - Шёл по путям и не реагировал на сигналы. На участке железной дороги в Ковровском районе погиб мужчина. Портал «Город Ковров» со ссылкой на очевидцев сообщает, что погибший двигался вдоль