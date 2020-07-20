Шёл по путям и не реагировал на сигналы. На участке железной дороги в Ковровском районе погиб мужчина. Портал «Город Ковров» со ссылкой на очевидцев сообщает, что погибший двигался вдоль

Шёл по путям и не реагировал на сигналы. На участке железной дороги в Ковровском районе погиб мужчина. Портал «Город Ковров» со ссылкой на очевидцев сообщает, что погибший двигался вдоль дороги и только за сто метров до движения состава вышел на пути. В результате мужчину переехал поезд. Что стало причиной трагедии — разбирается следствие. Дмитрий Захаров,