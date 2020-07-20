В парках Владимира заработали аттракционы. Об этом сообщает администрация города. Привычные массовые праздники в парках пока не проводят. Однако развлекательные площадки и аттракционы

В парках Владимира заработали аттракционы. Об этом сообщает администрация города. Привычные массовые праздники в парках пока не проводят. Однако развлекательные площадки и аттракционы начали открывать в связи с частичным снятием коронавирусных ограничений. Так, посетители «Дружбы» снова могут прокатиться на каруселях, попрыгать на батутах и пострелять в тире. В Центральном парке в числе других аттракционов заработало