20.07.2020

2020-07-20 20:35:04

В Суздале победителям забега вручили ключи от автомобиля

В Суздале в 6-ой раз прошел фестиваль трейлранинга «Голден ринг трейл» (Golden Ring Trail). Мероприятие этого года уже попало в ТОП-30 известнейших стартов планеты и объединило тысячи участников всех возрастов. Подробности у Александра Сыпченко

Фестиваль спорта и трейлранинга собрал в Суздале тысячи участников. 8 трасс - от 10 до 100 километров - спортсмены преодолевают, форсируя леса, овраги и реки. Настоящий экстрим и прилив адреналина гарантирован всем. Как и призы. На финише каждый получил вот такую деревянную медаль с клеймом преодоленной дистанции - от русских кузнецов.

Свои 10 километров, рассказывают молодожены Наталья и Юрий Тумковские, преодолели на одном дыхании. На протяжении всего пути поддерживали друг друга

Наталья и Юрий Тумковские, молодожены, участники соревнований: «Мне дистанция далась легко, потому что я ГРУТ бегаю уже 6 раз. Когда-то я бегала и 20, и 30, и 50. Практически там каждая травинка и каждая кочка знакомы, поэтому было легко, бежали по фану. А я бежал в первый раз, но у меня был отличный проводник».

Победителя самой короткой дистанции, которая проходила только по территории города, Сергея Конякина на финише ждала его главная болельщица - дочка Елизавета. Именно ей молодой папа и посвятил свою победу

Сергей Конякин, победитель на дистанции 10 км: «Бежал по состоянию, по самочувствию, слушал себя, боролся с соперниками. Трасса была достаточно интересная. В первом же ручье нырнул с головой, потому что мостик был занят».

Безопасность участников - главный приоритет фестиваля этого года. Организаторам пришлось выставить медицинские посты с температурным контролем у входа в зону проведения соревнований. Медицинская маска была в каждом стартовом пакете участника, а все работники и волонтеры прошли экспресс-тесты на коронавирус

Алексей Богачев, директор по маркетингу команды «Running Heroеs Russia»: «Сделали такие беспрецедентные меры безопасности, что каждый участник, член команды и обслуживающий персонал может быть полностью уверен - он не заразится, и будет абсолютно здоров, и позитив, и весел».



Особое внимание организаторы уделили и вопросу утилизации отходов. Мусор после такого массового мероприятия неизбежен. И для того чтобы его должным образом собрать и переработать, на территории установили специальные контейнеры.

Антон Сивков, директор компании «Спецтранс»: «Важно понимать, что такое количество народа, показывая им возможности раздельного сбора, другого отношения к отходам, позволит популяризировать эту тему у нас в городе, у нас в области».

Депутат Государственной Думы, журналист и ведущий «Вестей» Евгений Ревенко преодолел 30 километровую дистанцию, показав 5 время в своей возрастной группе. Важность спортивного образа жизни он доказывает личным примером

Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы: «Это сегодня был гимн нашей победы над коронавирусом, победы здорового образа жизни над болезнью, хворью и плохим настроением. Я признателен всем, руководству Владимирской области, своим товарищам по Единой России, которые сделали все возможное, на самом деле, чтобы этот праздник спорта и здоровья, куда съехалась вся страна без преувеличения, состоялся».

На дистанцию вышел и глава администрации Суздаля Сергей Сахаров

Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: «Неподдельный интерес, как спортсменов, так и любых людей, которые приезжают в Суздаль любоваться нашими красотами и увезти с собой частичку нашего суздальского счастья».

За шесть лет событие из небольшого забега превратилось в полномасштабный трехдневный фестиваль. Впервые российское мероприятие такого уровня попало в ТОП-30 известнейших стартов планеты Ultra Trail World Tour. И это только начало, отметил основатель "трейлового Вудстока" Михаил Долгий.

Михаил Долгий, основатель фестиваля «Golden Ring Trail»: «Это уже стало национальным достоянием, мы вошли в ультра трейл Топ тридцать гонок мира. За нами сегодня следили на трансляции 300 тысяч зрителей, атлетов, и уровень мероприятия растет с каждым годом».

Победителям главного маршрута в мужском и женском зачетах вручили ключи от новеньких автомобилей Лада ИКС Рэй. Константин Иванов из Тюмени и Антонина Юшина из Челябинска установили новые рекорды трассы. 8 часов и 53 минуты и 9 часов 52 минуты соответственно.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»