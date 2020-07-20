На стенах зданий они рисовали ссылки на ресурсы по продаже

Во Владимире полицейские задержали двух женщин, обвиняемых в рекламе ресурсов по распространению наркотиков, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В июле в одной из владимирских групп ВКонтакте появилось видео, на котором две неизвестные женщины рисуют на стенах надписи со ссылками на сервисы по покупке наркотиков.Полицейские, посмотрев видео, задержали двух местных жительниц 33-х и 37-и лет, ранее уже судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В их отношении составили административные протоколы за «Пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств». Протоколы направлены в суд, а надписи закрасили собственники зданий.