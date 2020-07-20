На стенах зданий они рисовали ссылки на ресурсы по продаже
Во Владимире полицейские задержали двух женщин, обвиняемых в рекламе ресурсов по распространению наркотиков, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
В июле в одной из владимирских групп ВКонтакте появилось видео, на котором две неизвестные женщины рисуют на стенах надписи со ссылками на сервисы по покупке наркотиков.
Полицейские, посмотрев видео, задержали двух местных жительниц 33-х и 37-и лет, ранее уже судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В их отношении составили административные протоколы за «Пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств». Протоколы направлены в суд, а надписи закрасили собственники зданий.