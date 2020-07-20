20.07.2020

2020-07-20 13:10:04

Во владимирских парках вновь заработали аттракционы

В минувшие выходные в парках Владимира возобновили работу аттракционы. Сообщили в пресс-службе мэрии.

В парке культуры и отдыха «Дружба» работают карусели, батуты и тир. Билеты на них можно приобрести в кассе. Администрация парка обращает внимание на то, что в кассах не производится безналичный расчет.

Детские и семейные аттракционы начали работать и в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. С 18 июля открыто колесо обозрения "Небо33". Его режим работы прежний: ежедневно с 10:30 до 22:30, по четвергам - с 13:30 до 22:30.

В целях безопасности все кабины и поручни аттракционов обрабатываются антисептическими средствами. Для посетителей доступны санитайзеры для антибактериальной обработки рук. Все сотрудники проходят обязательную процедуру контроля состояния здоровья.

Посетителей парков просят соблюдать рекомендации по санитарно-эпидемиологической безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную социальную дистанцию, следовать рекомендациям операторов аттракционов по рассадке.