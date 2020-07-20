Вопрос: в чем состоит аппогей глобализации?
Ответ: В смерти принцессы Дианы.
Вопрос: как же так?
Ответ: Английская принцесса и ее египетский парень разбиваются во французском туннеле в немецком автомобиле с голландским двигателем, за рулем которого был упившийся шотландским виски бельгиец, а за ними гнались итальянские папарацци на японских мотоциклах. После аварии пострадавшим оказывал помощь американчкий врач, используя бразильские медикаметы. И все это было прислано вам украинцем с использованием технологии Билла Гейтса, которую он с3.14здил у японцев
еще анекдот!