Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За выходные от коронавируса в больницах региона скончались еще 6 человек. Прирост ежедневных летальных исходов

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За выходные от коронавируса в больницах региона скончались еще 6 человек. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже больше 2 недель. Так, за последние сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло