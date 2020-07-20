Ранее СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство)

Ранее мы писали о том, что во Владимирской области полиция с 17 июля разыскивает 14-летнего подростка. Утром 20 июля стало известно, что мальчик был найден, а его здоровью ничего не угрожает. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».О том, где пропадал ребёнок, не сообщается. Ранее СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).