В Сети появился первый тизер нового проекта режиссера Федора Бондарчука. Главную роль в сериале кинематографиста Псих сыграл Константин Богомолов.

В Сети появился первый тизернового проекта режиссера Федора Бондарчука. Главную роль в сериалекинематографиста "Псих" сыграл Константин Богомолов.Хронометраж опубликованного ролика всего около минуты. В кадре герой Константина рассказывает некоторые факты о себе. Персонажсообщает, что его зовут Олег. Он психотерапевт, испытывающий удовольствие отстраданий других.В последнее время герой сериала "Псих"чувствует себя ужасно: жена Олега пропала без вести. Мужчина ждет возвращениялюбимой и в буквальном смысле считает дни ее отсутствия. "Мне хуже, чем всемвам вместе взятым", – сообщает персонаж Богомолова.Напомним, сценарий к сериалу "Псих"написала 31-летняя супруга режиссера Федора Бондарчука, Паулина Андреева.Теленовелла рассказывает о жизни 40-летнего психотерапевта Олега. Герой проходитчерез так называемый кризис среднего возраста. Персонаж живет с не вполнеадекватной мамой, которая изводит его вспышками агрессии, также он пытаетсянайти супругу, исчезнувшую более года назад. Параллельно Олег берется помогать людям,пережившим мощную психотравмирующую ситуацию. Сложная работа и навалившиесяпроблемы со временем сказываются на душевном равновесии самого героя.20 Июл 2020 в 2:01 PDTОтметим, что роль в сериалестала не первой для Константина Богомолова. По словам создателя сериала "Содержанки" ранее он пробовал себя в эпизодах различных проектов, междутем играть центрального персонажа ему доверили впервые.20 Июл 2020 в 3:54 PDT