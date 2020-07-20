В Лунёво размыло дорогу. Местные жители жалуются на качество нового дорожного полотна в микрорайоне. Речь идёт о дороге в районе дамбы на улице Ольховка. После обильных ливней щебёночный

В Лунёво размыло дорогу. Местные жители жалуются на качество нового дорожного полотна в микрорайоне. Речь идёт о дороге в районе дамбы на улице Ольховка. После обильных ливней щебёночный скос дороги смыло в овраг. Судя по видео местных жителей, даже куски асфальта начали отваливаться. Владимир Рыкунов, житель Лунёво: Вот свежую, новую дорогу, а буквально ей 2-2.5