Это на 7 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 40 866. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+62 заболевших за сутки). Вчера

Это на 7 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 40 866. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+62 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +60. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9 624 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9 624 случаев (+62)Гусь-Хрустальный —