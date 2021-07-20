Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Московской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Московской области.По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2021 года обвиняемый, находясь у себя дома, совместно с 58-летним мужчиной распивали спиртные напитки. При этом между ними произошёл конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес потерпевшему множественные удары ножом, от чего последний скончался на месте происшествия.После совершения преступления мужчина накрыл тело гостя тряпкой и скрылся. Через день ему стало стыдно за совершенный поступок, и он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и написал явку с повинной. Обвиняемый ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья. При этом он пояснил, что ранее лишал жизни только плохих людей, а потерпевший был хорошим человеком и не заслуживал смерти, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Обвиняемый активно способствовал расследованию преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото