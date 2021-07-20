Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.07.2021 № 650-к на должность Владимирского природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Широких Андрей Вячеславович, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.07.2021 № 650-к на должность Владимирского природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Широких Андрей Вячеславович, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Он родился в 1974 году, в городе Йошкар-Ола (Марийская АССР).В 1996 году окончил Ивановский государственный университет.В органах прокуратуры работает с 1996 года, в должностях помощника Муромского городского прокурора, следователя Муромской городской прокуратуры Владимирской области, следователя прокуратуры Октябрьского района г. Рязани Рязанской области, заместителя прокурора Селивановского района Владимирской области.В 2004 назначен на должность прокурора Селивановского района, с 2007 – Кольчугинский межрайонный прокурор, с 2011 – прокурор города Владимира, с 2017 – прокурор Судогодского района.