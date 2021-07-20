Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.07.2021 № 650-к на должность Владимирского природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Широких Андрей Вячеславович, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.07.2021 № 650-к на должность Владимирского природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Широких Андрей Вячеславович, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Он родился в 1974 году, в городе Йошкар-Ола (Марийская АССР).
В 1996 году окончил Ивановский государственный университет.
В органах прокуратуры работает с 1996 года, в должностях помощника Муромского городского прокурора, следователя Муромской городской прокуратуры Владимирской области, следователя прокуратуры Октябрьского района г. Рязани Рязанской области, заместителя прокурора Селивановского района Владимирской области.
В 2004 назначен на должность прокурора Селивановского района, с 2007 – Кольчугинский межрайонный прокурор, с 2011 – прокурор города Владимира, с 2017 – прокурор Судогодского района.