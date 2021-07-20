Любовь Быкову отпустили из СИЗО под домашний арест. Владимирский областной суд отменил приговор, который бывшему главному врачу Областной клинической больницы вынес Октябрьский суд в

Любовь Быкову отпустили из СИЗО под домашний арест. Владимирский областной суд отменил приговор, который бывшему главному врачу Областной клинической больницы вынес Октябрьский суд в феврале. Тогда ее взяли под стражу и назначили 4 года исправительной колонии строго режима со штрафом в 2 миллиона рублей. Но, рассмотрев апелляцию, областной суд принял решение передать уголовное дело на