Она уверена, что во всех городах и районах должен быть компетентный человек, который отвечает за строительство, приёмку и содержание игровых элементов.

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская инициировала сбор информации об опасных детских площадках. Фото конструкций с адресом их размещения и комментариями можно отправлять на электронную почту омбудсмена - .С 1 декабря 2021 года в России вступает в силу новый технический регламент, и несоответствующее его требованиям оборудование должно быть демонтировано или приведено в соответствие.«Во всех городах и районах должен быть компетентный человек, который отвечает за строительство, приёмку и содержание игровых элементов», - уверена Юлия Раснянская.Она считает, что это поможет свести к минимуму риск детского травматизма и предотвратит быстрый износ площадок.«По данным мониторингов ОНФ, 72% детских площадок, построенных начиная с 2017 года уже требуют ремонта. Ежегодно в стране на детских площадках травмируется около 40 тысяч детей», - приводит статистику Уполномоченная по правам ребёнка.Однако не уточняется, где Юлия Александровна намерена найти столько «смертников», которые согласятся отвечать за состояние опасных конструкций. Смоделируем ситуацию. Вечером три, четыре хулигана ломают качель, утром с неё падает ребёнок и получает травму. В результате «ответственное лицо» получает уголовное дело. Кто согласится отвечать за объекты, которые невозможно контролировать в круглосуточном режиме? Кроме того, вопрос требует выделения бюджетных средств на текущий ремонт каруселей, качелей, турников и других элементов, которых в дотационных бюджетах традиционно не хватает.