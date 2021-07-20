Во Владимирской области появится свой, региональный, знак Почетного донора. Эта идея давно обсуждалась и вот теперь получила развитие. Инициативу предложили члены Молодёжной думы. Её

Во Владимирской области появится свой, региональный, знак Почетного донора. Эта идея давно обсуждалась и вот теперь получила развитие. Инициативу предложили члены Молодёжной думы. Её поддержали депутаты Заксобрания области и помогли младодумцам оформить идею в закон. Критерии для награждения знаком «Почетный донор Владимирской области» чуть мягче требований, установленных для получения знака «Почетный донор России». Суть в