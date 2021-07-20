В сети Интернет полицейскими выявлен видеоролик, на котором у дома на Варшавском шоссе несколько граждан участвуют в драке.

В рамках мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором у дома на Варшавском шоссе несколько граждан участвуют в драке. Автор видео заявлял, что толпа избила двух парней, после чего один из них оказался в больнице.Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в районе Чертаново Южное от граждан не поступало.По информации, размещенной с сети Интернет, проведена проверка, в результате которой участники события, изображенного на видео, установлены и доставлены в территориальный отдел полиции.Полицейскими установлено, что молодые люди сняли постановочный ролик для достижения своих личных целей и разместили его в сети Интернет.В отношении двоих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Чертановским районным судом в отношении них вынесены решения об административных арестах сроком на 5 и 7 суток.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22