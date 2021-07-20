Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко призвали все политические силы присоединиться к соглашению За безопасные выборы!. Они напомнили, что избирательная кампания проходит на фоне пандемии и ограничений.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко призвали все политические силы присоединиться к соглашению "За безопасные выборы!". Они напомнили, что избирательная кампания проходит на фоне пандемии и ограничений.В рамках соглашения партиям предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса. "Единая Россия" призывает другие политсилы соблюдать все антиковидные нормы и свести к минимуму количество массовых мероприятий.Партия предлагает всем участникам предвыборной гонки обеспечить кандидатов, агитаторов и сотрудников избирательных штабов средствами индивидуальной защиты, соблюдать требования властей регионов и федеральных санитарных служб. "Единая Россия" будет неукоснительно придерживаться соглашения, пообещал Турчак."Выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан", – подчеркнул секретарь генсовета партии.В свою очередь Проценко напомнил, что пандемия не закончилась. Он призвал всех соблюдать социальную дистанцию, правильно носить защитные маски и регулярно их менять. Также врач напомнил о важности вакцинации, особенно для работающих с людьми.Президент Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня предложил пятерку общефедерального списка партии. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.Глава государства 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.