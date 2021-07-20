Работы над выставкой завершатся в 2022 году.

Во втором по численности городе Владимирской области за 20 млн рублей создадут экспозицию «Ковров – город оружейной славы». Размещением выставки на улице Абельмана займётся московская компания «Кивеста». Максимальная начальная цена контракта составляла почти 30 млн рублей.В фойе появится стойка для сувенирной продукции, на лестнице – фотографии в багете, первый зал оснастят 3D-проектором с показом «мапинга Город оружейной славы», тумбой с макетом Коврова и компьютером с тачскрином. Второй зал оборудуют инсталляцией «Прибытие Федорова и Дегтярева в Ковров». Место будет полностью посвящено теме прибытия.В третьем зале посетителям расскажут о ковровском оружейном деле.Четвертый зал назовут «Ковров – кузница оружия для советской армии в годы ВОв».В пятом оборудуют фотозону «Стена славы».Согласно контракту, до конца года установят основное оборудование, проведут электричество и отопление. На следующий год запланирована поставка витрин, освещения и арт-объектов.