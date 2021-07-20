В СМИ появились кадры из фильма Ржев с первоначальной озвучкой, на который герой фильма обретает фамилию.

В СМИ появились кадры из фильма "Ржев" с первоначальной озвучкой, на который герой фильма "обретает" фамилию.Российские СМИ опубликовали кадры из фильма "Ржев", на которых главного героя, сыгранного Сергеем Жарковым, называют по фамилии.Однако, в версии фильма, показанной зрителям, эти кадры были переозвучены, и вместо фамилии героя на них упоминается место действия — село Овсянниково.В книге, по которой снят фильм, героя зовут Евгений Ильич Пригожин, однако по каким-то причинам, зрителям в финальной версии фильма его представили как Евгения Ильича — героя "без фамилии".Вышедший в феврале 2020 года фильм "Ржев" рассказывает о страшной битве во время Великой Отечественной войны в 1942 году.