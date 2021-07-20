Губернатор рекомендует, а Роспотребнадзор обязывает. 20 июля глава региона Владимир Сипягин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В документе сказано, что

Губернатор рекомендует, а Роспотребнадзор обязывает. 20 июля глава региона Владимир Сипягин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В документе сказано, что 60-процентная вакцинация работников общепита, здравоохранения, образования, полиции, соцзащиты и сферы услуг несет рекомендательный характер. То есть руководители предприятий должны решить сами, будут ли их сотрудники делать прививку от коронавируса. Но в