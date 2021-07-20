Очередные изменения в указ о ковидных ограничениях внесли в администрации Владимирской области 20 июля. По данным документа, в рекомендательный характер переводится вакцинация работников

Очередные изменения в указ о ковидных ограничениях внесли в администрации Владимирской области 20 июля. По данным документа, в рекомендательный характер переводится вакцинация работников общепита, здравоохранения, образования, полиции, соцзащиты и сферы услуг. До этих изменений все они должны были сделать прививку против коронавируса до 15 сентября и достичь 60-процентного показателя вакцинации в своих организациях. Указ вступает