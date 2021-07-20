Во Владимир 22 июля приедет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как утверждают анонимные телеграм-каналы, у нас Жириновский обсудит вопрос назначения нового губернатора Владимирской области.

Во Владимир 22 июля приедет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как утверждают анонимные телеграм-каналы, у нас Жириновский обсудит вопрос назначения нового губернатора Владимирской области. Якобы исполняющим обязанности главы региона может стать Аркадий Боцан-Харченко, который сейчас является врио первого вице-губернатора. Он получил повышение 1 июля. И это повышение некоторые аналитики связывают как раз с возможным уходом губернатора