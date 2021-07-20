Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 21 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Как получить ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 21 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Как получить государственные услуги Росреестра».На вопросы граждан ответит заместитель начальника межмуниципального отдела Меленковского и Селивановского районов Управления Росреестра по Владимирской области Краснова Юлия Евгеньевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 13:00 до 14:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49236) 2-32-22.