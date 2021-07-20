Бесконтактной оплатой смогут воспользоваться владельцы iPhone и Apple Watch.

Карты Мир, обслуживаемые Национальной системой платежных карт (НСПК), теперь можно подключать к Apple Pay. Новая услуга доступна с сегодняшнего дня, 20 июля, сообщили в пресс-службе платежной системы.Сервис пока доступен клиентам восьми банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Почта банка, банка Центр-инвест, Тинькофф банка и Примсоцбанка. Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" — скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы "Мир" и другие актуальные предложения, — уточнил гендиректор Мира Владимир Комлев (цитата по ТАСС).Подключение карт Мир к Apple Pay анонсировали еще в феврале. До этого карты российской платежной системы можно было подключать к мобильным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.Apple Pay запустили в России в 2016 году. К концу 2020-го этой платежной системой в стране пользовались более 20 млн человек. По количеству пользователей Apple Pay Россия стала второй страной в мире. На первом месте были США, на третьем — Великобритания.