Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 40 866 жителей.

Во Владимирской области на 20 июля подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 62 человек. Ещё 26 жителей подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Муромском, 14 - в Вязниковском, 12 - в Суздальском, 9 - в Собинском районах. По 7 инфицированных выявлено в Кольчугинском, Киржачском и Меленковском районах. По 6 пациентов с ковидом прибавилось в Гороховецком и Юрьев-Польском, 5 - в Петушинском, по 4 - в Александровском и Селивановском районах. Три человека заболели в Камешковском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 40 866 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9624 случая во Владимире, 4850- в Гусь-Хрустальном районе, 4443 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.