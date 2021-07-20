С февраля 2020 года больной туберкулёзом мужчина состоит на учете в ковровском диспансере. Несмотря на заболевание, которое опасно для окружающих и при отсутствии лечения приводит к смерти,

С февраля 2020 года больной туберкулёзом мужчина состоит на учете в ковровском диспансере. Несмотря на заболевание, которое опасно для окружающих и при отсутствии лечения приводит к смерти, ковровчанин отказывается от медпомощи. По этой причине прокурор направил в суд исковое заявление. Он потребовал в недобровольном порядке госпитализировать мужчину для обследования и лечения сроком на один год,