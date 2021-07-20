ПСД будет готово к 10 декабря.

Во Владимире разработают проект благоустройства парка у ДТЮ, расположенного между улицей Мира и Октябрьским проспектом. За ПСД власти готовы заплатить 5,5 млн рублей.«Площадь общественного пространства составит 28,6 гектара и 2,5 гектара территория Дворца творчества юношества. Победителя электронного аукциона определят 30 июля», - гласит конкурсная документация, опубликованная департаментом имущественных и земельных отношений.Документация должна быть готова к 10 декабря. За основу будет взят макет парка, разработанный в прошлом году.Подрядчик выполнит инженерно-строительные изыскания, обследование зелёных насаждений, почвы, воды, воздуха, а также подготовит проекты инженерных сетей, видеонаблюдения и зоны Wi-Fi.Проектировщики составят план с ведомостью для вырубки деревьев. Часть зелёных насаждений необходимо будет сохранить.Предполагаемая стоимость строительства парка у ДТЮ может составить 721 млн рублей.Напомним, что преображения сквера у ДДЮТ широко обсуждалась с общественностью. В парке должны появиться спортивные и детские площадки, вписанная в ландшафт набережная реки Лыбеди, видовые площадки, а также общественный центр.