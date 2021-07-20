15 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ о выделении 3,3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Из них 54 млн. рублей пойдет на ремонт дорог в Суздале, сообщается на сайте правительства РФ.

15 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ о выделении 3,3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Из них 54 млн. рублей пойдет на ремонт дорог в Суздале, сообщается на сайте правительства РФ., что в 2024 году планируется отметить 1000-летие этого древнего города. Намечен план мероприятий, которые должны сделать Суздаль более современным и удобным городом для местных жителей и туристов и при этом сохранить присущее ему очарование старины.Фото: Николай Суглобов, ВК "Книга-журнал Владимирской области"