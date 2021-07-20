На сегодня генеральным подрядчиком ГУП «ДСУ-3» выполнен вынос основных осей автомобильной дороги.

На сегодня генеральным подрядчиком ГУП «ДСУ-3» выполнен вынос основных осей автомобильной дороги.А также расчищены полосы отвода от самосева, установлено свайное поле подпорной стены № 2, переустроены участки коммунальных сетей и сетей напорной и дождевой канализации, сообщила пресс-служба горадминистрации.В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству буронабивных свай, подпорной стены № 5, следующих участков ливневой и напорной канализации, переустройству кабельных линий, а также строительство основания под установку опор будущего моста через реку Рпень.