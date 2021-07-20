Дело будет пересмотрено.

Бывшему главврачу Областной клинической больницы Любови Быковой отменили . Рассмотрев апелляцию, суд направил дело на новое рассмотрение.«Судебная коллегия указала, что вердикт суда первой инстанции не в полной мере отвечает требованиям УПК РФ», - пояснили во Владимирском областном суде.Напомним, что в феврале Октябрьский районный суд Владимира приговорил медика к четырём годам колонии общего режима. Вдобавок, ей было предписано заплатить штраф – 2 млн рублей. Также на протяжении трёх лет она не сможет занимать определённые должности в госструктурах.При этом прокурор требовала для подсудимой шесть лет тюрьмы, а защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.Женщина в превышении должностных полномочий и в крупном размере. Она, используя своё служебное положение, обеспечила частной фирме победу в торгах поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. Сумма взятки составила 950 тысяч рублей.Обвиняемую отпустили из СИЗО под домашний арест.