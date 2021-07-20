Оказание бесплатной доступной и качественной медицинской помощи жителям региона – важное направление работы общественной организации «Милосердие и порядок». Благодаря проекту «Передвижные центры здоровья» более 230 000 граждан получили необходимые консультации специалистов из областного центра.

Оказание бесплатной доступной и качественной медицинской помощи жителям региона – важное направление работы общественной организации «Милосердие и порядок». Благодаря проекту «Передвижные центры здоровья» более 230 000 граждан получили необходимые консультации специалистов из областного центра.Передвижные центры здоровья работают во Владимирской области более 5 лет. График выездов формируется по обращениям жителей. В том числе и по коллективным заявкам от предприятий и учреждений. Недавно комплексное обследование прошли сотрудники областного центра специализированных видов медицинских услуг в микрорайоне Пиганово.Леонид Михайлов, заместитель главного врача по техническим вопросам:- Для учреждения крайне важно, особенно в этом году, был приезд неоднократный передвижного центра здоровья. Потому что переходили несколько раз в работу с ковид-пациентами и возвращались к своей плановой работе. Поэтому нашим сотрудникам было некогда заняться своим здоровьем, заняться собой. В этом плане передвижной центр здоровья очень помог.Областной центр спецмедпомощи – это единственное учреждение во Владимирской области, которое в плановом порядке оказывает и детям, и взрослым все виды медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия».Татьяна Конахина, старшая сестра отделения травматологии и ортопедии №1:- Передвижные центры здоровья очень важны для Владимирской области. Это реальная поддержка для нас всех.В медицинских комплексах работают узкие специалисты, проводятся востребованные виды УЗИ.Наталья Смирнова, специалист УЗИ:- Ранняя диагностика, наверное, если правильный ответ будет – продляет жизнь человека. Передвижные центры здоровья встречают очень адекватно, очень положительно. Очень рады всегда встрече с врачами передвижных центров. Я считаю, помощь очень существенная, особенно в ранних случаях выявления.Все подробности о выездах медицинских комплексов вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.