Сотрудники полиции, вручив подарок и поздравительные адреса, поблагодарили Петра Андреевича Егорова за бесценный подвиг и поздравили его с юбилеем...

Сотрудники полиции Зеленоградского округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел с юбилеем.Поздравить Петра Андреевича Егорова, которому исполнилось 95 лет, приехали помощник начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве (по РЛС) подполковник внутренней службы Валерий Валерьевич Митрофанов и старший психолог ОМПО майор внутренней службы Ксения Сергеевна Тимошкина.Сотрудники полиции, вручив подарок и поздравительные адреса от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Анатольевича Баранова и начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Андрея Валерьевича Глуздакова, поблагодарили Петра Андреевича за бесценный подвиг, совершенный во имя свободы нашей родины, и поздравили ветерана с юбилеем. Они пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия. Юбиляр с женой Лидией Петровной тепло приветствовали гостей и рассказывали о фронтовых годах, о службе в милиции и, конечно, о семье.В конце встречи Валерий Митрофанов предостерег пенсионеров, рассказав о новых схемах мошенничества, и попросил быть осторожными, отвечая на звонки с неизвестных номеров.Петр Андреевич Егоров родился в 1926 году в деревне Новое Буяново, Шемуршинского района, Республики Чувашия. После окончания школы поступил в педагогическое училище, которое так и не успел окончить, так как был призван в армию. С началом войны Петр Андреевич сразу ушел на фронт. Боевой путь прошел до самого конца военных действий. За боевые заслуги ветеран награжден множеством наград, среди которых – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В армии он прослужил 7 лет.После войны Петр Андреевич Егоров 28 лет служил в органах внутренних дел Чувашской АССР, начав службу в паспортном столе и дослужившись до звания майора милиции.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31