Недостатки улично-дорожной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений в городе Гусь-Хрустальном будут устранены. Об этом Народному фронту сообщили в администрации города.

Недостатки улично-дорожной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений в городе Гусь-Хрустальном будут устранены. Об этом Народному фронту сообщили в администрации города.Ранее общественники выявили ряд нарушений при обследовании пешеходных дорожек и тротуаров у школ № 7 и № 15. Повторный мониторинг представителей ОНФ показал, что власти уже начали принимать меры по повышению безопасности школьных маршрутов, сообщила пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.«В ходе рейда мы выявили ряд замечаний возле двух объектов – школы № 7 и школы № 15. Это и недостаточное освещение, и разбитый тротуар. В некоторых местах отсутствует разметка на пешеходных переходах. Все эти замечания мы направили в администрацию города для принятия соответствующих мер, чтобы дети смогли безопасно добираться до учебных заведений и обратно», – рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.Как сообщили в администрации города, в настоящее время недостающие светильники установлены: один – напротив центрального входа в школу № 7, а другой – рядом с тротуаром по Теплицкому проспекту, ведущему в школу. Кроме того, выполнен ремонт тротуара на перекрестке улицы 2-й Народной и Теплицкого проспекта, а до конца лета отремонтируют тротуар вдоль школы № 7 и ликвидируют торчащие пеньки.Школе № 15 повезло чуть меньше. Тротуар рядом с общеобразовательным заведением в этом году делать не будут. Вопрос о его ремонте, согласно официальному ответу из мэрии, рассмотрят в следующем году.Тему обустройства пешеходных переходов у стадиона «Труд» на пересечении улиц Чапаева и Добролюбова еще раз поднял на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения на территории муниципального образовании Гусь-Хрустальный член регионального штаба ОНФ Руслан Зарипов. Было принято решение обустроить нерегулируемый пешеходный переход, а также еще один у дома № 12 на улице Добролюбова. Данные работы чиновники пообещали выполнить в III квартале 2021 г.