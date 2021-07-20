Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ.

Владимирским природоохранным прокурором назначен старший советник юстиции Андрей Широких. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ.Он родился в Йошкар-Оле в 1974 году. В 1996 году окончил Ивановский государственный университет. После окончания ВУЗа устроился работать в прокуратуру.Андрей Широких работал в должности помощника муромского городского прокурора, следователя Муромской городской прокуратуры, следователя прокуратуры Октябрьского района Рязани, заместителя прокурора Селивановского района. В 2004 был назначен на должность прокурора Селивановского района. С 2007 года возглавил Кольчугинскую межрайонную прокуратуру. С 2011 – прокурор Владимира. С 2017 – прокурор Судогодского района.