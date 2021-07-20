Большинство работников органов власти столицы сделали прививку от коронавируса. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, вакцинировались 77% московских госслужащих.

Большинство работников органов власти столицы сделали прививку от коронавируса. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, вакцинировались 77% московских госслужащих.Наибольшие показатели демонстрирует Департамент информационных технологий – там привились 84% сотрудников. Также вакцинировались 81% работников столичных управ и префектур.В Москве с 16 июня введена обязательная вакцинация в ряде отраслей. До 15 июля сотрудники сферы услуг, госслужащие, работники подведомственных органам власти организаций должны были получить первый компонент вакцины, до 15 августа – второй.В Москве действуют более 300 прививочных пунктов, из них на базе городских поликлиник – 119. Они работают ежедневно с 8:00 до 22:00. Предварительной записи не нужно.Также пункты вакцинации работают в парковых павильонах "Здоровая Москва", крупных торговых центрах и других популярных общественных местах. Один из крупнейших прививочных центров открыт в Гостином дворе – там вакцинировались уже 42 тысячи человек.За последний месяц вакцинацию прошли более двух миллионов жителей столицы. Всего же в Москве первым компонентом привились уже 3,8 миллиона человек.Ранее представители торговых сетей Москвы , что не прошедших вакцинацию от COVID-19 сотрудников отстранят от работы. По их словам, большинство работников уже сделали прививку.Эксперты организацию прививочной кампании в Москве. Эффективное и своевременное расширение городских мощностей для вакцинации позволило избежать очередей в прививочных пунктах, отметили они.