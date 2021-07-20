Прокуратурой Селивановского района проведена проверка соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере оборота с отходами, в ходе которой выявлены нарушения.

Прокуратурой Селивановского района проведена проверка соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере оборота с отходами, в ходе которой выявлены нарушения.Так, в 10 населённых пунктах Селивановского района на имеющихся там контейнерных площадках отсутствовали твердое (бетонное или асфальтовое) покрытие, ограждения или зеленые насаждения по периметру. В этой связи прокурором района в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено 10 исковых заявлений. Акты прокурорского реагирования удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Во исполнение решений судов контейнерные площадки приведены в соответствие с действующим законодательством.Фото