«Ростелеком» окажет услуги сервисного обслуживания, сопровождения, диагностики и ремонта контейнерного центра обработки данных (КЦОД) ведущему в России производителю удобных и простых в

«Ростелеком» окажет услуги сервисного обслуживания, сопровождения, диагностики и ремонта контейнерного центра обработки данных (КЦОД) ведущему в России производителю удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса. По условиям контракта провайдер обеспечивает круглосуточный удаленный мониторинг жизнедеятельности КЦОД. В частности, «Ростелеком» будет проводить диагностику состояния всех систем, определять и устранять неисправности оборудования, программного обеспечения и конфигураций