Сегодня мусульмане отмечают свой главный праздник - Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа - ежегодного паломничества.

Сегодня мусульмане отмечают свой главный праздник - Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа - ежегодного паломничества.- Праздник Курбан-Байрам приближает нас к милости Всевышнего и имеет глубокий смысл. Этот праздник сближает всех мусульман и воспитывает в каждом из нас уважение, дружбы друг к другу.Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения - длится несколько дней. Он отмечается в честь пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына, исполняя волю Аллаха. Сегодня в жертву приносят чаще всего барана и большую часть мяса раздают бедным. В этом году прямая трансляция праздничной проповеди велась из Московской Соборной мечети (ввиду сложной эпидемиологической ситуации она состоялась только там). С обращением к владимирским мусульманам также онлайн выступил Азат - Хазрат Мунавиров. Он отметил, что благодаря технологиям праздничную проповедь можно услышать в каждой мусульманской семье.