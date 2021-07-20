«Неизвестный Невский». 6 канал при поддержке филиала Ростелекома во Владимирской и Ивановской областях завершил съемки исторического фильма. Он посвящен, пожалуй, самому известному

«Неизвестный Невский». 6 канал при поддержке филиала Ростелекома во Владимирской и Ивановской областях завершил съемки исторического фильма. Он посвящен, пожалуй, самому известному русскому князю – Александру Ярославичу Невскому. Что известно о ранних годах жизни этого правителя, где именно произошло Ледовое побоище, действительно ли немецкие рыцари провалились под лед в ходе битвы на Чудском озере? Ответы