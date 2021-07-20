В рамках мероприятий проверено 212 транспортных средств. Выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения.

В минувшие выходные сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены рейдовые мероприятия на территории Суздальского района.В рамках мероприятий проверено 212 транспортных средств. В результате работы выявлено 13 нарушений правил дорожного движения, в том числе пресечен факт управления автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и факт повторного управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.Всем нарушителям инспекторы ДПС напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения, законодательной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и вероятности наступления тяжелых последствий как для самих водителей, так и для других участников движения.Справочно:За прошедшие сутки на территории региона сотрудниками ГИБДД выявлено 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.На прошлой неделе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, возбуждено в отношении 43-летенего жителя Радужного.Автомобиль «Рено» под управлением фигуранта сотрудники полиции остановили на одной из улиц Радужного. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Мужчину отстранили от управления, а при дальнейшей проверке было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния. Водитель был подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишен права управления транспортом на полтора года, однако вновь сел за руль, употребив спиртное.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства.Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.