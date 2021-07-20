При досмотре транспортного средства было обнаружено 2 свертка, общей массой более 150 граммов, с наркотическим средством – героином...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОСН "Гром" задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, который может быть причастен к сбыту запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области.Злоумышленник был задержан на личной автомашине «Мазда» на 105 км МКАД. При досмотре транспортного средства было обнаружено 2 свертка с неизвестным веществом. Согласно исследованию внутри находилось наркотическое средство – героин, общей массой более 150 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве