Любимые персонажи скоро вновь появятся на экранах.

Любимые персонажи скоро вновь появятся на экранах.Начались съемки свежего сезона "Реальных пацанов". Творческий коллектив сериала вернулся в хорошознакомый поклонникам картины пермский двор.В девятой части персонаж Колян переезжает в старую квартиру, в которой когда-то жил с мамой Мариной и ееизбранником Арменом. Герой, который в минувшем сезоне оказался за решеткой, теперь свободен. Колян больше не зависит от тестя Иваныча и его семьи.По словам креативного продюсера сериала Александра Синегузова, в родных стенах на Коляна снизойдет вдохновение. Персонажначнет писать автобиографию, которую назовет "Последний реальный пацан".В этом нелегком деле герою поможет новый приятель.Как заметил Антон Зайцев – продюсер ситкома, Колян кдевятому сезону сильно изменится. "Он станет душным", – отметил кинодеятель. Герой будет постоянно читать нотации и говорить о событиях прошлого.Перемены произойдут и с другими героями сериала "Реальныепацаны". По сюжету Машка бросит Эдика, который спустит все деньги. Избранникгероини попытается научиться интернет-трейдингу. У Вовы, который теперьмногодетный папа, тоже проблемы – он переживает "послеродовую"депрессию.Съемки девятого сезона сериала "Реальные пацаны"продлятся до октября. В новой части будет 20 эпизодов. Премьера продолжения ленты запланирована на 2022 год.