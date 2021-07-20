Она нанесла подозреваемому несколько ударов по голове и туловищу.

Владимирский областной суд смягчил приговор бывшей начальнице отдела дознания полиции Судогодского района. Она признана виновной в превышении должностных полномочий.Не согласившись с вердиктом суда первой инстанции, В.А. Хохлова попыталась обжаловать приговор.«В октябре 2016 года начальник отделения дознания В.А. Хохлова во время допроса нанесла подозреваемому несколько ударов по лицу и туловищу. Сотрудница хотела заставить его признаться в совершении преступления», - сообщили в пресс-службе облсуда.Кроме физического и морального вреда потерпевшему, преступными действиями женщины были нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, подорван авторитет МВД.Местный суд приговорил её к трём годам колонии, но судебная коллегия Областного суда смягчила наказание до двух с половиной лет.