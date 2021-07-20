На них отсутствовали твердое покрытие, ограждения или зелёные насаждения по периметру.

Прокурор Селивановского района через суд обязал чиновников оборудовать контейнерные площадки в 10 деревнях и сёлах.В ходе проверки соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере сбора и хранения мусора выявлены нарушения.«В 10 населённых пунктах Селивановского района на контейнерных площадках отсутствовали твердое покрытие, ограждения или зелёные насаждения по периметру», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В суд было направлено 10 заявлений. Мусорные баки приведены в соответствие.