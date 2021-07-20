Злоумышленник проник в квартиру через открытую створку окна и похитил оттуда мобильный телефон и кошелек с денежными средствами...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в двух эпизодах квартирных краж путем проникновения через открытые окна жилых домов.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в ночное время у одного из жилых домов на Рочдельской улице, обнаружил на первом этаже здания открытое окно. По трубе, примыкающей к стене, через открытую створку он проник в квартиру и, воспользовавшись тем, что жильцы спят, похитил мобильный телефон и кошелек с денежными средствами, принадлежащий 29-летнему гражданину.Аналогичным образом он проник в квартиру жилого дома на Большой Декабрьской улице и похитил оттуда мобильный телефон и личные документы проживающей там гражданки, члены семьи которой во время кражи находились в квартире и спали.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Звенигородском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Подмосковья. При задержании у злоумышленника изъято похищенное имущество.По данным фактам следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкции по данной статье, сопряженные с незаконным проникновением в жилище, предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до шести лет.Сотрудники полиции обращают внимание граждан, что в связи с жаркой погодой не следует оставлять открытыми окна жилых домов без присмотра, в том числе на первых этажах в ночное время.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60