Подрядчиком стала фирма «СМУ-54».

В центре Владимира, между ЦУМ «Валентина» и входом на стадион «Торпедо» построят трехэтажный офисный центр. Площадка на месте бывшего автосалона под открытым небом уже расчищена.Земельный участок, размером 2,5 квадратных метров, был собственностью учредителей универмага. Теперь он продан компании «Консул». Разрешение на строительство уже выдано.Возле участка установлен информационный стенд с описанием будущего здания. Завершить возведение объекта планируется в 2025 году. Подрядчиком стала фирма «СМУ-54».