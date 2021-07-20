Накануне появилась информация о том, что в ближайшее время в России могут вырасти цены на хлебобулочные изделия.

Накануне появилась информация о том, что в ближайшее время в России могут вырасти цены на хлебобулочные изделия.В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы не видят оснований для роста цен. Как отметили в ФАС, с учетом поддержки, которую оказывает правительство России предпринимателям, а также производителям муки и хлеба, причин для роста хлеба нет. По словам представителей, в случае нарушений к изготовителям будут применены меры.Накануне производители предупредили торговые сети о росте цен на хлебобулочные изделия, отметив, что подорожание может начаться уже в августе. По их словам, стоимость мучного может подскочить на 12%. Это связано с тем, что в России увеличилась закупочная цена сырья.Например, сахар подорожал на 9%, а маргарин – на 38%. Помимо этого увеличилась стоимость упаковки, причем на некоторые материалы почти в два раза. Однако, несмотря на волнения среди производителей, в Минсельхозе уверены, что цены на хлеб стабильны и роста не предвидится, как сообщает .По данным ведомства, ситуация, наоборот, противоположная той, что описывают производители. В Минсельхозе заявили, что сырье дешевеет. Также там возлагают особую надежду на госсубсидии – к середине июля изготовители уже освоили почти половину бюджета, выделенного на стабилизацию цен на хлебобулочные изделия.