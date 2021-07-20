Сотрудники отделения скорой помощи больницы Радужного не получают ковидные выплаты несколько месяцев. И обвиняют в этом руководство медучреждения. Мнения сторон выслушал Александр Сыпченко.

Сотрудники отделения скорой помощи больницы Радужного не получают ковидные выплаты несколько месяцев. И обвиняют в этом руководство медучреждения. Мнения сторон выслушал Александр Сыпченко.Сотрудники отделения скорой помощи больницы г. Радужный вздыхают. Новое руководство медучреждения сделало жизнь невыносимой, утверждают люди. Фельдшеры, диспетчеры и водители недополучили ковидные выплаты за 3 месяца. Это около 60 тысяч рублей на человека.Ирина Федотова, фельдшер выездной бригады городской больницы г. Радужный:- Когда в феврале пришло новое руководство, выплаты перестали платить. Мы не получили их за февраль, март и апрель. После этого мы обратились в прокуратуру. Она постановила, что эти выплаты должны выплачиваться, с мая нам начали их выплачивать в полном объеме, а за те три месяца денег мы так и не увидели.Недавно главврач Людмила Жукова объявила, что смотровую комнату, где медперсонал принимает пациентов, переоборудуют под фильтр-бокс для больных ковидом, то есть по соседству с диспетчерской, столовой и другими комнатами будет красная зона. Ветеран скорой Раиса Богатова называет это решение по меньшей мере странным.Раиса Богатова, фельдшер выездной бригады городской больницы г. Радужный:- У нас население привыкло, что здесь скорая помощь находится. К нам приходят люди самотеком из деревень и садов.А так выглядят помещения, где сотрудники скорой должны отдыхать и принимать пищу. Драные кушетки, грибок на стенах и потолке. Руководство больницы даже не может приобрести людям чайник и микроволновку. Но и это далеко не все.Елена Александрова, врач городской больницы г. Радужный:- У нас здесь стоит запах канализации в отделении, запах плесени постоянно стоит, мы это неоднократно доводили до руководства. Нам сказали, что единственное, что мы можем - это закрыть душ.Все вопросы мы пытались адресовать главврачу Людмиле Жуковой и ее заместителю Ольге Жилиной. Обе наотрез отказались от комментариев на камеру. Ольга Жилина, отвечая на наши вопросы, доводы работников скорой назвала вымыслом и заявила что кушетки порвали сами фельдшеры. Председатель Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Сергей Найдухов, который длительное время возглавлял город, уверен, что затянувшийся конфликт, в первую очередь, отражается на жителях города. Он готов оказать медперсоналу любую помощь в рамках своих полномочий.Сергей Найдухов, председатель Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный:- Общаясь с ними, я понял, что перевоспитывать их уже поздно, у них такой стиль руководства. Разделяй и властвуй, вот и с той задачей которая стоит перед больницей, они не справятся.Была в Радужном и заместитель губернатора Ольга Гребнёва. После ее визита в больнице проводится проверка. Ее результатов ждут и сотрудники, и руководство.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».