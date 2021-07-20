Продолжаем информировать вас о ходе избирательной кампании.

Продолжаем информировать вас о ходе избирательной кампании.Накануне в областной избирком документы на выдвижение подал Николай Квашенников, выдвинутый Партией Роста по 79 одномандатному избирательному округу. А сегодня облизбирком утвердил извещения о выявленных недостатках документов о выдвижении и регистрации, которые представили кандидаты в депутаты Госдумы Андрей Маринин, Лариса Емельянова и Антон Сидорко. И также сегодня зарегистрирован уполномоченный по финансовым вопросам регионального отделения КПРФ, разрешено открыть спецсчета кандидатам Николаю Квашенникову и Дмитрию Кушпите.