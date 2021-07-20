Сотрудники МЧС разработали два вида флаеров.

Сотрудники ковровского гарнизона МЧС разработали и раздают отдыхающим креативные памятки с правилами безопасности при купании.«Флаеры призваны привлечь внимание жителей. Один из них выполнен в виде бутылки из-под спиртного, в которой тонет человек», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС Владимирской области Екатерина Мищенко.Злоупотребление алкоголем стало основной причиной гибели людей в водоёмах.«Такие памятки спасатели раздают всем: одним как сигнал остановиться, другим как призыв быть внимательным к окружающим», - пояснили в спасательном ведомстве.Второй вариант памятки напечатан для детей. Он сделан в виде спасательных кругов, на которых указан телефон службы спасения и правила безопасного поведения.Напомним, что с начала года во Владимирской области тонул 31 человек, среди них - шестеро детей.